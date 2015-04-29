Столичний Патріарший собор потріскався через скандальне будівництво по сусідству - ЗМІ

Про це повідомляє офіційний сайт КМДА.

Оглянути стан храму поїхав заступник голови КМДА Павло Рябікін

«Я поділяю тривогу представників Української греко-католицької церкви, пов’язану з появою тріщин на підлозі та куполі храму, однак аби з’ясувати причини їхньої появи, потрібно провести відповідну експертизу. Але у будь-якому разі, на моє переконання, забудовник повинен налагодити конструктивний діалог із представниками Церкви та допомогти привести будівлю Патріаршого собору у належний стан. Це вже питання не лише юридичної, а й моральної відповідальності забудовника перед чисельною громадою Церкви», – сказав Павло Рябікін.

Тим часом у публікації Радіо Свобода йдеться, що мешканці столичного мікрорайону Микільська Слобідка уже вісім років протистоять забудовникам – борються за чи не єдиний громадський пляж на лівому березі Дніпра і право вільного доступу до води.

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«Якщо говорити саме про історію, як це було ще з радянських часів, то це була саме облаштована територія для відпочинку. Все інше – це були піски, на пісках росли великі дерева, тому що це приватний сектор», – розповідає місцева мешканка Інга.

Однак цього року «висотки» таки почали рости. Під брендом державної корпорації «Укрбуд» зводять першу чергу житлового комплексу «Сонячна Рів`єра».

«Це перша черга тільки. Як на сайті «Укрбуду» пишуть, це перша черга будівництва, вулиця Микільсько-Слобідська, 1. За греко-католицьким храмом, на Микільсько-Слобідській, 7-9, мають такі ж бути «монстри», – додає Анатолій Шаповал, який теж мешкає в цьому мікрорайоні.

Журналісти повідомляють, що саме початок цього будівництва співпав із появою тріщин у Патріаршому соборі Воскресіння Христового.

«Тріщини почали з’являтися на початку їхнього будівництва. А саме – коли вони почали готувати будмайданчики. Я думаю, тріщини ще проявляться після завершення будівництва. Потріскалася підлога з грецького мармуру, яка є невід’ємною частиною оздоблення», – каже Василь Букатюк, відповідальний за технічний стан собору.

Журналісти заявляють, що це будівництво стало можливим завдяки брехні у документах, нехтуванню кадастровими матеріалами, непрозорій схемі роботи держкорпорації «Укрбуд» та покровительству чи, щонайменше, бездіяльності самого мера.

«Кличко виступив адвокатом цієї незаконної огорожі. Подивіться, яка відстань до заправки – це 35 метрів. Коли ми прийшли, паркан стояв впритул до паркана!» – обуруюється архітектор і громадський активіст Віктор Глеба.

Днями у ЗМІ з'явилася інформація, що за скандальним будівництво на Микільській Слобідці стоїть Вадим Столар – партнер першого заступника мера Києва Ігоря Ніконова.