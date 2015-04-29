Для вступу в садочок не повинно бути жодних перешкод – заступник голови КМДА
Міська влада робить усе, щоб ліквідувати перешкоди зі шляху батьків та дітей при оформленні до дитячого садка.
Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час робочого візиту до дитячого садочка № 54.
У рамках Всесвітнього тижня імунізації разом із заступником голови КМДА Ганною Старостенко садочок відвідали заступник Міністра охорони здоров’я України Ігор Перегінець та головний дитячий інфекціоніст МОЗ України Сергій Крамарьов.
«Згідно з чинним законодавством у дитячий навчальний заклад не можна приймати дитину без проведення профілактичних щеплень, але профільні Міністерства спільним листом надали роз’яснення щодо можливості відвідування закладів нещепленим дітям, за умови оформлення висновку лікарської комісії», – зауважила Ганна Старостенко.
Вона додала, що батьки, які хочуть влаштувати свого малюка до дитсадка, мають можливість обрати 5 пріоритетних закладів, і як тільки підходить їхня черга – зробити остаточний вибір.
«Наразі ми модернізуємо систему електронного запису, яка почала діяти в Києві з 2013 року, і сьогодні при виборі садочка на сайті ви одразу ж бачите стан його наповнюваності у відсотках. Ми й надалі будемо удосконалювати систему, та найважливіше – розширювати мережу дошкільних навчальних закладів, аби кожен маленький киянин зміг реалізувати своє право на освіту», – сказала Ганна Старостенко.