Для вступу в садочок не повинно бути жодних перешкод – заступник голови КМДА

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час робочого візиту до дитячого садочка № 54.

У рамках Всесвітнього тижня імунізації разом із заступником голови КМДА Ганною Старостенко садочок відвідали заступник Міністра охорони здоров’я України Ігор Перегінець та головний дитячий інфекціоніст МОЗ України Сергій Крамарьов.

«Згідно з чинним законодавством у дитячий навчальний заклад не можна приймати дитину без проведення профілактичних щеплень, але профільні Міністерства спільним листом надали роз’яснення щодо можливості відвідування закладів нещепленим дітям, за умови оформлення висновку лікарської комісії», – зауважила Ганна Старостенко.

Вона додала, що батьки, які хочуть влаштувати свого малюка до дитсадка, мають можливість обрати 5 пріоритетних закладів, і як тільки підходить їхня черга – зробити остаточний вибір.

«Наразі ми модернізуємо систему електронного запису, яка почала діяти в Києві з 2013 року, і сьогодні при виборі садочка на сайті ви одразу ж бачите стан його наповнюваності у відсотках. Ми й надалі будемо удосконалювати систему, та найважливіше – розширювати мережу дошкільних навчальних закладів, аби кожен маленький киянин зміг реалізувати своє право на освіту», – сказала Ганна Старостенко.