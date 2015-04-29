Кличко назвав корупцію головною перешкодою на шляху до залучення інвестицій

Про це в інтерв’ю американському виданню The Daily Beast заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

«Перший крок для залучення інвесторів та головний напрямок моєї діяльності за перший рік – подолання корупції. Ми впроваджуємо чіткі, прозорі та зрозумілі правила для бізнесу, – зазначив Віталій Кличко. – Ми також робимо управління містом відкритим для мешканців, ЗМІ та активістів», – зазначив мер Києва.

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За словами Віталія Кличка, для більшої ефективності антикорупційних розслідувань необхідно, зокрема, провести реформу МВС та прокуратури, яку він зокрема обговорював під час зустрічі в США з колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані.