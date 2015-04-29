Кличко назвав сфери, яким потрібні інвестиції США: енергозбереження і нові технології

Про це повідомили в прес-службі мера.

Під час зустрічі Кличко зазначив, що всі сьогодні розуміють: успішні реформи допоможуть стабілізувати ситуацію в Україні. Разом з тим, для розвитку української економіки, яка має великий потенціал, критично необхідні інвестиції. "І зараз сприятливий момент для інвесторів, щоб вигідно вкладати кошти. А ми в Києві робимо все, щоб ці гроші були захищені, а правила гри для бізнесу були чесними",- підкреслив Кличко.

Чарльз Рівкін зазначив, що для американських інвесторів важливе конкурентне середовище для прозорої роботи на ринку і захищеність їх майнових прав. Заступник Держсекретаря поцікавився, в які саме сфери американський бізнес сьогодні може інвестувати в Києві. Кличко назвав, зокрема, проекти з енергозбереження, розвитку міської інфраструктури, новітні технології. Також цікавим для України і Києва мер столиці відзначив американський досвід в стимулюванні і розвитку малого та середнього бізнесу.

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Залучення інвестицій в енергозбереження, переробку сміття та в розвиток інфраструктури обговорював Віталій Кличко й на зустрічі з президентом корпорації з приватних іноземних інвестицій OPIC Елізабет Літтлфілд.

"Американський бізнес зацікавлений в перспективному інвестуванні - а саме таким, я переконаний, є сьогодні вкладення коштів в Україну. І, сподіваюся, під ті проекти, про які ми говорили, нам вдасться залучити інвестиції. Про деякі вже є домовленості", - підкреслив після зустрічі з Літтлфілд Кличко.