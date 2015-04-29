Кличко в США попросив про допомогу в реабілітації ветеранів АТО

12:28, 29 квітня 2015
Київ
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Мер Києва Віталій Кличко звернувся за допомогою в реабілітації та адаптації до мирного життя ветеранів (українських бійців), які повертаються додому із зони конфлікту на сході України.

kievcity.gov.ua

Про це, зокрема, йшлося на зустрічі Віталія Кличка з сенаторами з групи підтримки України в Сенаті США.

«За офіційними даними, 35 300 солдат будуть невдовзі демобілізовані із зони АТО. Київ, як столиця, повинен бути прикладом у наданні необхідної підтримки військовослужбовцям, які повертаються додому. Тому ми просимо допомоги у наших американських друзів, які мають великий досвід у реабілітації та адаптації ветеранів до мирного життя», – сказав Кличко.

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Йдеться про наміри створити шість пілотних адміністративних центрів для підтримки ветеранів АТО в Києві, Київській та Житомирській областях. У цих центрах можна буде отримати консультації щодо працевлаштування чи виплати належних компенсацій. Адміністративні ресурси також будуть спрямовані на надання допомоги сім'ям тих солдатів, які не повернулися додому.

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