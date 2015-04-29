Київська міська влада закликає «Нафтогаз» відновити постачання газу на столичні котельні

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті столичної влади.

«Незважаючи на складний процес переходу на сезонну оплату за опалення, місту вдалося забезпечити сплату основної частини боргів теплопостачальників Києва за газ, які накопичувалися з 1999 року – це більше 3 мільярдів гривень. У найближчих планах – забезпечити таку ж стабільну динаміку розрахунків, окрім оплати штрафних санкцій, нарахування яких не має під собою правового та фінансового обґрунтування», - заявляють у Київській міській держадміністрації.

У повідомленні також наголошується, що досвід 2014 року, коли також примусово відключили частину споживачів міста від послуги ГВП, продемонстрував, що тривале припинення постачання гарячої води призводить до серйозних негативних наслідків: у першу чергу, до погіршення технічного стану системи теплозабезпечення. Замість бажаних обсягів економії, місто зазнало низки аварійних ситуацій під час початку опалювального сезону.

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Як повідомляв УНІАН, раніше «Київенерго» заявило, що з 23 квітня «Київгаз» почав обмеження газопостачання теплоджерел «Київенерго», що призводить до зниження температури гарячої води або призупинення її постачання.

Газопостачання обмежене у зв’язку із заборгованістю компанії за спожитий газ для виробництва теплової енергії. Заборгованість «Київенерго» за газ, використаний для виробництва теплоенергії, становить близько 1,2 млрд грн. У свою чергу, споживачі заборгували «Київенерго» за тепло 2,5 млрд грн, стверджують у компанії.

«Київенерго» розраховує повністю відновити постачання необхідних обсягів газу після узгодження графіка погашення 1,2 млрд грн боргу перед НАК «Нафтогаз України».

За словами директора «Київенерго» Олександра Фоменка, графік буде узгоджуватися зі столичною адміністрацією і «Нафтогазом».

За його словами, зустріч представників КМДА, «Київенерго» і «Нафтогазу» щодо вирішення питання погашення заборгованості в 1,2 млрд грн має відбутися цього тижня.

За даними Київенерго, наразі у столиці відключено від гарячого водопостачання понад 2,7 тис. будинків, із них більше 1,2 тис. - через відключення Київгазом теплоджерел Київенерго від газу.