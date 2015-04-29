До 1 травня у Києві увімкнуть фонтани

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, згідно з розпорядженням КМДА, роботи доручено виконати КП «Київводфонд», КО «Київзеленбуд» та районним держадміністраціям.

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Відповідні роботи забезпечать своєчасний запуск та належне функціонування діючих фонтанів, у першу чергу під час святкування Дня Перемоги, Дня Києва та інших державних і місцевих свят.

Окрім того, впродовж тижня мають бути погоджені та затверджені графіки роботи за кожним окремим фонтаном у 2015 році.

Раніше УНІАН повідомляв, що навпроти будівлі КМДА можуть встановити фонтан.