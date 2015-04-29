Київ розраховує на інвестиції і не планує здійснення запозичень – заступник голови КМДА

«Питання інвестицій і запозичень Києва – це дві різні речі. Про запозичення мова зараз не йде, ми говоримо поки що про інвестиції, - сказав Ніконов. - Розуміння інвесторів про те, що відбувається в країні, формуються в нашому місті. Все починається зі столиці, а в Україні починається з Києва. Столиця – це завжди індикатор розвитку держави».

При цьому Ніконов зазначив, що нинішня фінансова ситуація, пов'язана з необхідністю реструктуризації муніципальних бондів Києва, не позначиться на інвестиційному кліматі міста.

«Реструктуризація муніципального боргу до інвестклімату не має відношення», - зазначив Ніконов. Він також підкреслив, що місто, незважаючи на всі поточні фінансові складнощі, має намір брати активну участь у різного роду інвестиційних конференціях і ділових форумах, в тому числі ділових форумах в Німеччині і США, запланованих на червень-липень 2015 року.