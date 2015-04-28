"Київенерго" відключило від гарячої води понад 2,7 тисяч будинків

Компанія "Київенерго" відключила від гарячого водопостачання понад 2,7 тис. житлових будинків у столиці.

Про це йдеться в в повідомленні прес-служби ПАТ «Київенерго».

Зокрема, 1 тис. 224 будинків залишилися без гарячої води через відключення "Київгазом" котелень та ТЕЦ компанії «Київенерго» від газу.

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Крім того, внаслідок пошкоджень на теплових мережах, що знаходяться на балансі «Київенерго», планових відключень та проведення гідравлічних випробувань, тимчасово без гарячого водопостачання залишаються 1 тис. 534 будинки.

Таким чином, загалом по місту без гарячої води 2 тис. 758 споживачів.

При цьому зазначається, що в період з 06:00 27 квітня по 06:00 28 квітня в результаті усунення 26 пошкоджень були підключені до ГВП 60 споживачів.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Київенерго» заявило, що з 23 квітня «Київгаз» почав обмеження газопостачання теплоджерел «Київенерго», що призводить до зниження температури гарячої води або призупинення її постачання.

Газопостачання обмежено у зв’язку із заборгованістю компанії за спожитий газ для виробництва теплової енергії. Заборгованість «Київенерго» за газ, використаний для виробництва теплоенергії, становить близько 1,2 млрд грн. В свою чергу споживачі заборгували «Київенерго» за тепло 2,5 млрд грн, стверджують в компанії.

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«Київенерго» розраховує повністю відновити постачання необхідних обсягів газу після узгодження графіка погашення 1,2 млрд грн боргу перед НАК «Нафтогаз України».

За словами директора «Київенерго» Олександра Фоменка, графік буде узгоджуватися зі столичною адміністрацією і «Нафтогазом».

За його словами, зустріч представників КМДА, «Київенерго» і «Нафтогазу» щодо вирішення питання погашення заборгованості в 1,2 млрд грн має відбутися цього тижня.