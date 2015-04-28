У КМДА хочуть залучати інвесторів за допомогою договорів концесії

Про це сказав в ході роботи Міжнародної конференції «На підтримку реформ в Україні» перший заступник голови КМДА, керівник групи радників мера Києва Ігор Ніконов.

«Нам потрібні точки зростання. Вони створюються в парламенті і в уряді. У нас дуже багато політики в економіці, а треба зробити так, щоб політики в економіці не було, - сказав Ніконов. - Ми повинні залучати іноземних інвесторів, але давати їм можливість повернення коштів. А це договори концесії та проекти державно-приватного партнерства, які сьогодні поки що працюють не в повну силу, оскільки немає необхідної законодавчої бази».

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При цьому Ніконов підкреслив, що Київ був і залишається ключовим інвестиційним майданчиком України.

«Ми говоримо про використання Києва з метою вкладення грошей і одержання прибутку. Так от Київ – це найпривабливіший майданчик, і місто в нашій країні. Тут є збут, тут є попит, тут найвища зарплата по країні – в два рази вище, ніж в середньому по країні», - сказав Ніконов.