Кияни зможуть знайти інформацію про незаконні будівельні майданчики в інтернеті - КМДА

Ознайомитися з об’єктами, яким були видані містобудівні умови та обмеження, може кожен охочий на порталі Містобудівного кадастру Києва (http://mkk.kga.gov.ua). Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Павло Рябікін. Про це повідомляється на офіційному інтернет-порталі КМДА.

«Інформація на порталі постійно актуалізується. Ми плануємо, що через портал буде здійснюватися моніторинг забудови, і кияни зможуть побачити інформацію про незаконні будівельні майданчики. А у разі виявлення будівельних майданчиків, які викликають сумніви щодо законності проведених там робіт, інформація оперативно відображатиметься на порталі, а самі об’єкти перевірятимуть відповідні органи», – поінформував Павло Рябікін.

Він додав, що завдяки можливостям порталу Містобудівного кадастру вже вдалося перейти до публічності у процесі розміщення кіосків. Відомості про кіоски та їхніх власників відкриті – інформація доступна для кожного громадянина, у тому числі для інспектора благоустрою.

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«Містобудівна діяльність потребує залучення інструментів, які роблять відносини між владою, громадянами та бізнесом відкритими та заснованими на довірі. Портал Містобудівного кадастру Києва є одним із таких інструментів, адже тут кияни можуть швидко та отримати інформацію про міські території, існуючі будівлі та будівництво, наявність незаконно встановлених тимчасових споруд, зелені зони тощо», – підсумував Павло Рябікін та наголосив, що сайт поповнюватиметься новими корисними розділами.