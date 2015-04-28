У Київраді хочуть надати переселенцям право на отримання “Картки киянина”

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської ради.

За словами Резнікова, “Картку киянина”, яка надає пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київради та КМДА, можуть отримати не лише зареєстровані у столиці громадяни, а й переміщені з тимчасово окупованих територій України та з районів проведення АТО громадяни, які зареєстровані у столиці, працюють у Києві відповідно до законодавства України, отримують дошкільну, загальну середню та вищу освіту у навчальних закладах столиці”.

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Також він додав, що реалізація у подальшому цього проекту рішення дозволить вести більш точний облік громадян, що були вимушені покинути свої домівки через бойові дії на сході країни.

За даними прес-служби, сьогодні проект рішення був підтриманий на засіданні комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Завтра проект рішення винесуть на розгляд комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

Раніше УНІАН повідомляв, що Рада прийме закон, що полегшує усиновлення дітей-сиріт із зони АТО.