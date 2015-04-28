У Києві порядок на травневі свята охоронятимуть близько 7 тисяч правоохоронців

У Києві громадський порядок на травневі свята забезпечуватимуть близько 7 тис. правоохоронців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві заступник начальника відділу організації служби Управління громадської безпеки ГУ МВС в Києві Віталій Поворотний.

“Загальне число працівників міліції, які щоденно залучаються на охорону громадського порядку - це близько 2,5 тисяч. Плюс додатково для участі в забезпечення безпеки під час заходів з масовою участю громадян буде залучено приблизно 3,5 тисячі, а також приблизно 1 тис. працівників міліції з інших регіонів держави. Таким чином, порядок забезпечуватимуть приблизно 7 тисяч правоохоронців”, - сказав Поворотний.

Він зазначив, що буде посилено як патрулювання міста, так і охорону на в'їздах у столицю – організують додаткові пости на автошляхах.

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За його словами, буде посилено охорону місць масового скупчення людей, стратегічних об'єктів, установ іноземних держав, будівель органів влади тощо. Також Поворотний підкреслив, що буде посилено увагу для забезпечення порядку в метрополітені.

У свою чергу в.о. начальника Головного управління ДСНС в Києві Валерій Борис повідомив, що на свята на чергуванні будуть задіяні, з урахуванням резерву, 676 рятувальників і 153 одиниць техніки. Він зазначив, що наразі чергування здійснюють 400 рятувальників і 96 одиниць техніки.

Крім того, він додав, що в столиці працює цілодобова оперативна мобільна група у складі 82 осіб і 27 одиниць спецтехніки, яка передбачена для ліквідації особливо важких надзвичайних ситуацій.

Керівник управління також звернув увагу громадян на необхідність дотримуватись правил безпеки при відпочинку біля води та правил пожежної безпеки при відпочинку в зелених зонах, зокрема лісах.

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв додав, що Службою безпеки також проведена серйозна робота з перевірки стратегічних об'єктів Києва. “Перевірки досить нестандартні і, як результат, значно підвищено рівень захисту стратегічних об'єктів як з технічної точки зору, так і з точки зору охорони”, - підкреслив він.

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Пантелеєв нагадав, що ще з січня в Києві діє режим підвищеної безпеки цивільної оборони та виділено додаткові кошти на закупівлю необхідних засобів дієвого реагування на різного роду ситуації в місті. Він висловив переконання, що додаткові заходи, що будуть запроваджені в столиці щодо забезпечення безпеки громадян, нададуть можливість і мешканцям міста і гостям спокійно провести ці свята і відпочити.

Щодо забезпечення життєдіяльності міста він повідомив, що в цілодобовому режимі працюватимуть мобільні групи, в які загалом входять 80 спеціалістів і 20 одиниць техніки.

“Достатньо в місті сил, засобів, кількість працівників міліції значно збільшена, тобто ми впевнені, що свята пройдуть спокійно. Забезпечимо і громадський порядок, і реакцію на будь-які події, можливо, провокаційні, а також на надзвичайні ситуації, які можуть трапитись”, - підсумував заступник голови КМДА.