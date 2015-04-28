У Києві затримали двох слідчих під час отримання хабара у розмірі 5 тисяч доларів
Столичні правоохоронці затримали двох слідчих одного з районних відділків ГУ МВС України у м. Київ під час отримання хабара у розмірі 5 тисяч доларів.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.
"Співробітники СБУ в м. Київ та Київській області спільно з працівниками прокуратури міста Києва та Управління внутрішньої безпеки МВС України затримали двох слідчих одного з районних відділків ГУ МВС України у місті Києві", - йдеться в повідомленні.
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Як зазначається, зловмисники вимагали 5 тисяч доларів США у громадянина України за непритягнення його до кримінальної відповідальності, а також повернення йому речових доказів у досудовому розслідуванні.
Згідно з повідомленням, правоохоронців затримали "на гарячому" під час отримання ними неправомірної вигоди.
В даний час проводяться невідкладні оперативно-слідчі дії.