Кличко і USAID домовилися боротися з корупцією в Києві

Про це йшлося на зустрічі Віталія Кличка і Альфонсо Ленарта у Вашингтоні, повідомляє сайт КМДА.

У рамках програми, загальна вартість якої становить 1 млн дол. США, USAID зголосилося надати Києву допомогу у реформуванні механізмів міських закупівель, паркувальної інфраструктури, утилізації відходів, а також інвестиційних систем. Ще одним напрямом допомоги стане підвищення доступності київського метрополітену для людей з фізичними вадами.

«Ми робимо київську владу відкритою для мешканців міста. А також наші зусилля спрямовані на підвищення рівня прозорості, підзвітності й ефективності надання муніципальних послуг», – зауважив Віталій Кличко.

Читайте такожНіконов розповів про нову культуру довіри між владою та бізнесом«USAID повністю підтримує заходи мера Віталія Кличка, спрямовані на те, щоб зробити роботу Київської міської державної адміністрації більш прозорою та забезпечити її підзвітність перед містянами», – наголосив пан Ленарт.

Відтак USAID допоможе Києву: створити єдину електронну систему міських закупівель; вдосконалити паркувальну інфраструктуру міста; підвищити прозорість системи поводження з відходами та вдосконалити відповідну нормативно-правову базу, що сприятиме більшій прозорості системи та кращому захисту довкілля; виробити механізми громадського контролю, забезпечення прозорості та підзвітності у роботі Київського інвестиційного агентства, що має скоротити можливості для корупції.

Віталій Кличко та Альфонсо Ленарт також обговорили питання, пов’язані з перебуванням у Києві тисяч вимушених переселенців, яким довелося залишити зону конфлікту у Східній Україні. Київська міська влада координує з USAID заходи з надання гуманітарної допомоги, включаючи створення Центру з підтримки та переселення внутрішньо переміщених осіб.