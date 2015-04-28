Кличко обговорив з Нуланд умови інвестицій в Україну

«Ми говорили про майбутнє України і про те, які реформи повинні відбутися насамперед. Я на прикладі Києва розказав про зусилля України у реформуванні держави. І про те, що у столиці ми виходимо із того, що перетворення не повинні відбуватися за рахунок найбіднішого населення», – зазначив Кличко.

Також під час зустрічі Віталій Кличко з Вікторією Нуланд поговорили про перспективи інвестування в Україну і Київ, про необхідні умови для цього, особливо про боротьбу із корупцією та необхідність реформування прокуратури, «щоб така боротьба була успішною й ефективною».

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«Я звернувся до Вікторії з тим, аби вона посприяла залучити до Києва американських інвесторів, бо це для нас сьогодні дуже важливо. Адже йдеться про розвиток економіки, створення нових робочих місць, розбудову інфраструктури міста», – підкреслив Кличко.