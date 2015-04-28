Байден на зустрічі з Кличком озвучив умови для інвестицій в Україну

«Мова йшла про невідкладні реформи, які критично необхідні Україні. Зокрема, реформування правоохоронних органів, прокуратури. Джо Байден наголосив, що сьогодні надзвичайно важлива ефективна робота МВС і розслідування прокуратурою справ проти корупціонерів та притягнення до відповідальності причетних до корупції. Це буде пересторогою для тих, хто має спокусу заробити швидкі гроші», – зазначив після зустрічі Кличко.

Також під час зустрічі йшлося про можливі інвестиції в Україну та в Київ.

Читайте такожКличко нагадав українській діаспорі у США про важливість її підтримки

«Американський бізнес сьогодні очікує на створення справді сприятливого інвестиційного клімату, запровадження прозорих процедур і умов для роботи в Україні – від видачі різноманітних дозволів, до чесного проведення конкурсів і захисту майнових прав. І я запевнив Джо Байдена, що в Києві ми все робимо для цього, тому гарантом кожному інвестора виступаю я особисто», – сказав Кличко.

Він також подякував за послідовну позицію Сполучених Штатів щодо підтримки і допомоги Україні.