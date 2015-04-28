У київському метрополітені з’явиться буккросинг

11:08, 28 квітня 2015
Київ
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Київський метрополітен вирішив встановити на станціях "Золоті ворота" та "Політехнічний інститут" полиці для безкоштовного обміну книгами.

antrakt.by

Таким чином столична підземка доєднається до популярного соціального руху - буккросингу, йдеться в повідомленні прес-служби КП "Київський метрополітен" на сторінці в соцмережі.


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Акція розпочнеться у середу, 29 квітня, разом з відкриттям фотовиставки "Підземне київське читання", створеної у співпраці з однойменною фейсбук-спільнотою. В експозиції будуть представлені знімки людей за читанням у метро. 

"Книги – один із найкорисніших способів проведення часу, причому не лише у підземці. Це - досвід, знання, емоції, нові цілі та захоплення. Тому дуже б хотілося, щоб наші пасажири обмінювалися своїми ідеями, знайомилися та створювали нові проекти", - сказав начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський. 

Він додав, що останній Книжковий Арсенал, який відбувся у столиці, продемонстрував цікавість українських читачів до справжньої книги, яку не замінять жодні ґаджети. 

Як соціальний рух, буккросинг з’явився ще у 2002 році. Наразі до нього долучилося понад 2 млн учасників, а "бібліотека" нараховує близько 15 млн видань.

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