У київському метрополітені з’явиться буккросинг

Таким чином столична підземка доєднається до популярного соціального руху - буккросингу, йдеться в повідомленні прес-служби КП "Київський метрополітен" на сторінці в соцмережі.



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Акція розпочнеться у середу, 29 квітня, разом з відкриттям фотовиставки "Підземне київське читання", створеної у співпраці з однойменною фейсбук-спільнотою. В експозиції будуть представлені знімки людей за читанням у метро.

"Книги – один із найкорисніших способів проведення часу, причому не лише у підземці. Це - досвід, знання, емоції, нові цілі та захоплення. Тому дуже б хотілося, щоб наші пасажири обмінювалися своїми ідеями, знайомилися та створювали нові проекти", - сказав начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

Він додав, що останній Книжковий Арсенал, який відбувся у столиці, продемонстрував цікавість українських читачів до справжньої книги, яку не замінять жодні ґаджети.

Як соціальний рух, буккросинг з’явився ще у 2002 році. Наразі до нього долучилося понад 2 млн учасників, а "бібліотека" нараховує близько 15 млн видань.