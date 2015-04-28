У Києві вночі горів торговельний павільйон «Володимирського» ринку
Вогнем знищено покрівлю торговельного павільйону з товаром побутового та продовольчого вжитку.
Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Голосіївському районі о 02 год. 53 хв. 28 квітня по вул. Горького, 115 на території ринку „Володимирський” виникла пожежа, внаслідок якої вогнем знищено покрівлю торговельного павільйону з товаром побутового та продовольчого вжитку.
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Загальна площа пожежі становить 400 м кв. О 04 год. 07 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС в м. Києві.
Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві на Позняках сталася сильна пожежа: згоріли два магазини і манікюрний салон.