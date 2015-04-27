Без реформ київські ЖЕКи не протягли б і до осені – заступник голови КМДА

Столична влада рятує від банкротства київські ЖЕКи, роблячи їх зручними та ефективними підприємствами, які більше не нагадуватимуть пережиток «радянщини».

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв у своїй публікації на «Українській правді».

Посадовець зазначив, що аби уникнути банкрутства ЖЕКів, але при цьому не підвищувати квартплату для киян, команда мера прийняла рішення про «оптимізацію роботи ЖЕКів».

«Це означає скорочення непотрібних витрат та осучаснення і підвищення якості роботи ЖЕКів. Завдяки такому підходу, квартплату у Києві вдалось вберегти від подорожчання», – заявив Петро Пантелеєв.

На думку посадовця дуже важливо не піднімати вартість єдиного підконтрольного міській владі тарифу – квартплати на фоні стрімких злетів цін на опалення, воду, світло, газ тощо, продиктованих компаніями-монополістами.

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Крім того, Пантелеєв докладно розповів про скорочення і оптимізацію витрат.

«Йдеться про зменшення штату керівників різних рівнів, їх витрат на службові авто, мобільний зв'язок, особисті кабінети тощо. Мої помічники таємно відвідували ЖЕК, стояли в чергах та спілкувалися з людьми. Лише за результатами цих візитів було звільнено 4 керівника житлово-експлуатаційних підприємств. Радянські ЖЕКи перетворюються на професійні ремонтно-експлуатуючі дільниці, але зберігають за собою принцип територіальної доступності і не зникають з карти Києва», – додав заступник голови КМДА.

За словами Петра Пантелеєва київські ЖЕКи за європейським прикладом будуть займатися виключно ремонтами, прибиранням та зверненнями мешканців, в той час, як для вирішення фінансових, юридичних або бухгалтерських питань в кожному районі створять керуючу компанію. Подібні зміни призведуть до того, що новим дільницям не потрібно буде утримувати «армію» керівників, юристів, кадровиків тощо. За рахунок цього будуть доукомплектовані штати двірників, слюсарів, сантехніків. Крім того, у мерії обіцяють суттєво підвищити рівень професійності працівників ЖЕКів, проводячи навчання та тренінги. Як повідомив заступник голови КМДА, нині відбувається процес переходу спеціалістів технічного напрямку до нових керуючих компаній.