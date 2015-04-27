Ключем до економічного підйому України є інвестиції - Кличко

Ключем до економічного підйому України є інвестиції, без яких українській економіці буде складно відновитися. Про це заявив Київський міський голова, лідер «УДАРу» Віталій Кличко в інтерв’ю CNN Money, передає прес-служба мера.

За словами Кличка, у влади має бути два пріоритети для відновлення економіки України: боротьба з корупцією та залучення інвесторів. «Сьогодні люди ставляться скептично до інвестицій в Україну. Проте саме зараз час можливостей – інвестори можуть зайти на ринок за цінами, нижчими від ринкових», - наголосив Кличко. Він відзначив, що цікавими для інвесторів є галузі IT, розробки програмного забезпечення, машинобудування, авіації, фармацевтики та харчова промисловість, пише газета "Хрещатик".

«Ми маємо працювати без монополій, щоб дати шанс кожному інвестору вкласти гроші в Україну», - зазначив мер.

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Крім того, за словами Кличка, київська влада робить усе, щоб до наступної зими Київ був повністю енергонезалежним. «Ми розпочали програму енергоефективності, яка серед іншого передбачає зменшення залежності від російського газу через використання відновлювальної та альтернативної енергії і використання енергоефективних технологій», - наголосив Віталій Кличко.