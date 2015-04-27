Міліція перевірить обставини смерті молодого учасника київського марафону
Правоохоронці розпочали перевірку за фактом смерті учасника напівмарафону "Біг за Україну" в Києві.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.
Як нагадали в міліції, 26 квітня після напівмарафону один з учасників – 28-річний киянин – помер у кареті «швидкої допомоги».
Слідчим відділом Подільського райуправління ГУМВС України в Києві відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 ККУ (раптова смерть).
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У рамках кримінального провадження призначено судово-медичну експертизу. Також працівники міліції проведуть повну перевірку за фактом смерті, йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, під час проведення «Київського напівмарафону-2015» (біг на дистанцію 21 км), що відбувся в неділю, 26 квітня, до столичних лікарів звернулися 16 його учасників, один із них помер.