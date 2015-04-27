Білий "Мерседес" намагався прорватися на територію АП, де проходив саміт Україна-ЄС

Як повідомляє ZIK, до кордонів міліції прорвався білий "Мерседес", який намагався наїхати на правоохоронців.

"До чоловіка, який був за кермом, підійшли працівники міліції та попросили пред’явити документи для встановлення особи, однак він не зміг їх надати. Правоохоронці запідозрили чоловіка в тому, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Після галасливих суперечок водій погодився вийти з машини", - повідомляє видання.

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Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУМВД України в м. Київ, водія іномарки, який перебував за кермом з явними ознаками сп’яніння, доставили до Печерського райуправління міліції для з’ясування усіх обставин та мотивів його протиправних дій, поінформували у ВЗГ.

Автомобіль правопорушника евакуйовано на штрафмайданчик.

Відносно правопорушника складено адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП "Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані сп’яніння". За даним фактом проводиться подальша перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

Нагадаємо, у понеділок, 27 квітня, у Києві розпочав роботу 17-й саміт Україна-ЄС.

Це перший саміт між Україною та Євросоюзом після подій на Майдані, який присвячений реалізації Угоди про асоціацію та політичним і економічним реформам в Україні, включаючи питання фінансової та іншої допомоги з боку Євросоюзу.

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