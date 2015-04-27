У київському парку з'явилася алея пам'яті лідера рок-гурту "Скрябін" (фото)

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Дерева висаджували представники районної влади, українські музичні виконавці, громадські діячі та небайдужі кияни. На алеї висаджували клени, на кожному з яких встановлена табличка зі словами пісень.

«У Дарницькому районі є багато дітей, тут найбільша кількість школярів порівняно з іншими районами міста. І приємно, що саме тут ми садимо прекрасну алею. Я дуже сподіваюсь, що найближчим часом, коли парк ще більше зазеленіє, він привертатиме до себе увагу молоді і стане осередком поціновувачів усього українського і шанувальників творчості Кузьми», – зазначила заступник голови КМДА Ганна Старостенко.

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Як повідомляв УНІАН, рано вранці 2 лютого в Криворізькому районі, біля села Лозуватка в ДТП загинув Андрій Кузьменко. Через зіткнення авто Кузьми і вантажівка, що перевозила молоко, сильно постраждали. У ДАІ повідомили, що удар при ДТП був дуже великої сили. На жаль, від отриманих травм Кузьма загинув на місці пригоди.