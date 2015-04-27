В ДАІ кажуть, що п'ять машин у ніч на 27 квітня розбив не міліціонер

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Зокрема, як сказано в повідомленні, «у деяких ЗМІ було поширено інформацію, що винуватцем дорожньої пригоди є працівник міліції. Зазначена інформація не відповідає дійсності».

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Як зазначили у ДАІ, 26 квітня близько 21-шої години у столиці сталася ДТП за участю відразу п’яти автомобілів. «За попередніми даними, на вулиці Боженка водій автомобіля «Infiniti FX 37» не обрав безпечну швидкість та дистанцію руху та допустив зіткнення з чотирма автомобілями, що зупинилися попереду. Внаслідок ДТП була травмована пасажирка одного із транспортних засобів», - інформують у ДАІ.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.