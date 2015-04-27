"Київенерго" відключило гарячу воду киянам через економію газу

Про це в соцмережі написала депутат Київради Олена Галушка. "Виявила, що і в мене немає гарячої води. Перевірила, чи мій будинок підпадає під планові роботи, гідравлічні випробування, або, може, десь біля нас пошкодження – ні. Отже, категорія "економістів". Я зателефонувала на гарячу лінію "Київенерго", де мені підтвердили, що разом із сотнями інших киян – митимусь в тазику "невизначений термін"", - написала депутат.

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Вона додала, що "Київгаз" обмежив поставку газу "Київенерго", однак жодних документів, на підставі яких відбулось це обмеження отримати не змогла.

"Іншим мешканцям, які мені раніше жалілись, повідомили, що відключення гарячої води відбувається на підставі розпорядження Міненерговугілля від 23 квітня 2015 року. Тексту цього розпорядження ні на сайті міністерства, ні газовика, ні теплопостачальника немає", - написала Олена Галушка.

Як повідомила "Українській правді. Київ" мешканка Сирцю, гаряча вода у її будинку зникла ще 22 квітня. "Я одразу звернулась до диспетчерського центру Шевченківського району, де мені відповіли, що ГВП немає через відключення газу в котельні, таку ж причину назвали в "Київенерго". На моє обурення, що це не причина, а наслідок, нічого конкретного не відповіли", - розповіла вона.

"Далі я звернулась до КМДА де мені також надали таку відповідь. Далі я написала на сайт "Київгазу", де отримала відповідь, що ГВП припинено згідно листа розпорядження № 26-2691/1.2-15 від 15.04.2015 від НАК "Нафтогаз України" ПАТ "Київгаз" про припинення газопостачання на котельні. Після цього я вирішила написати в "Нафтогаз". Розумію, що скоріш за все від "Нафтогазу" відповіді я не отримаю", - обурилась киянка.

Згідно зі зверненнями на сайті міського кол-центру 15-51, гарячої води немає у багатьох будинках мікрорайону Сирець та Шевченківському районі. "Українська правда. Київ" звернулася по коментар до Київської адміністрації. У прес-службі Петра Пантелеєва пообіцяли розібратися у ситуації і відповісти найближчим часом. У прес-службі "Київенерго" також обіцяли надати коментарі найближчим часом.