Київська влада взялася за ремонт доріг у житлових кварталах - виділено 300 мільйонів гривень

У Деснянському районі перший заступник оглянув прибудинкову територію та міжквартальні проїзди поблизу будинків на вул. Закревського, 85А-85Б. У підсумку огляду Ігор Ніконов доручив профільним службам до 20 травня відремонтувати 1625 квадратних метрів дорожнього покриття та 470 квадратних метрів тротуарів.

У Святошинському районі інспекція пройшла у дворах будинків на вулиці Чорнобильській біля будинків № 24-26. Тут дорожники отримали доручення полагодити 1190 квадратних метрів міжбудинкових проїздів та 290 квадратних метрів тротуарів.

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«Я оглянув двори, мешканці яких скаржилися до Контактного центру 15-51. Тут справді є проблеми і вирішити їх комунальники мають до 20 травня. Проте, основною проблемою, яку я помітив, є відсутність будь-якої концепції розвитку прибудинкових територій. Багато площі не мають функціонального призначення, а її можна було б використати, насамперед, для облаштування дитячих та спортивних майданчиків. Я вважаю, що кожен двір має отримати власну індивідуальну концепцію розвитку. Міська влада ініціюватиме вирішення цього питання, проте тут нам потрібна буде допомога мешканців будинків, волонтерів, ініціативних груп киян. Спільно з головами районних адміністрацій та профільними структурними підрозділами КМДА ми найближчим часом відпрацюємо цей проект, звісно, долучивши мешканців», – розповів Ніконов.

Він зауважив, що міська влада змінює підхід до розподілення коштів, виділених на ремонт дорожнього покриття.

«Ми відмовилися від практики вкладання коштів в ремонт «урядових» доріг – основна увага має бути приділена житловим кварталам. Загалом цього року виділено близько 550 мільйонів гривень на ремонт дорожнього покриття. Близько 300 мільйонів ми плануємо витратити на ремонт міжквартальних та міжбудинкових проїздів», – розповів Ніконов.