Кличко нагадав українській діаспорі у США про важливість її підтримки

Про це заявив мер Києва, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко на зустрічі з українською діаспорою в Нью-Йорку.

"Я вдячний за ту підтримку і допомогу, яку ви надаєте своїй Батьківщині. За вашу увагу і небайдужість до того, що відбувається в Україні, - сказав Кличко. - І хочу звернутися до вас, щоб ви і надалі докладали зусиль, аби доносити правду про Україну і про ту допомогу демократичного світу, яка нам необхідна. Бо сьогодні дуже важливо, щоб світ не послаблював уваги до України",- підкреслив Кличко.

Він також обговорив з представниками діаспори інвестиційний потенціал Києва та України і закликав вкладати гроші в розвиток бізнес-проектів в Україні.

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В свою чергу діаспоряни попросили надати перелік пріоритетних галузей і напрямків, куди Київ сьогодні прагне залучити інвестиції. Зауваживши, що мають чимало особистих зв'язків з представниками бізнесу, які готові до інвестування в перспективні проекти.

Українська діаспора також цікавилася, що робить сьогодні Україна, щоб подолати корупцію і допомогти розвиватися бізнесу в державі. А також тими кроками і змінами, які відбуваються сьогодні в Києві.