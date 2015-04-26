Під час проведення «Київського напівмарафону-2015» помер один із учасників
23:06, 26 квітня 2015Київ
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Під час проведення «Київського напівмарафону-2015», що відбувся в неділю, 26 квітня, до столичних лікарів звернулося 16 його учасників, один із них помер.
Під час проведення «Київського напівмарафону-2015» помер один із учасників / Facebook
Як повідомили УНІАН у Департаменті охорони здоров’я КМДА, найчастіші причини звернень - травми та втрата свідомості.
”Серед тих, хто потребував допомоги медиків, троє отримали її на місці. 12 учасників напівмарафону (в тому числі 3 дітей) госпіталізовано. Один учасник помер”, - зазначається у повідомленні.
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За наявною інформацією, під час проведення заходу були задіяні 10 бригад екстреної медичної допомоги.
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