Під час проведення «Київського напівмарафону-2015» помер один із учасників



Як повідомили УНІАН у Департаменті охорони здоров’я КМДА, найчастіші причини звернень - травми та втрата свідомості.

”Серед тих, хто потребував допомоги медиків, троє отримали її на місці. 12 учасників напівмарафону (в тому числі 3 дітей) госпіталізовано. Один учасник помер”, - зазначається у повідомленні.

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За наявною інформацією, під час проведення заходу були задіяні 10 бригад екстреної медичної допомоги.