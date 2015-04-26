Колишній мер Нью-Йорка порадив Кличку методи боротьби з корупцією, а не з "вітряками"

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у США з екс-мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані.

Вони обговорили політичну й економічну ситуацію в Україні та Києві. Особливо торкнулися теми боротьби з корупцією, повідомляється на сайті КМДА.

Читайте такожКличку вручили премію Конрада Аденауера (фоторепортаж)«Ми з Джуліані знайомі давно і він для мене завжди був прикладом успішного мера і впливового політика. Як прокурор за фахом, Рудольф Джуліані наголосив на обов’язковості ефективного реформування прокуратури, МВС, правоохоронної системи загалом. Іншого шляху немає. Бо інакше будь-яка боротьба з корупцією буде боротьбою проти вітряків», – зазначив після зустрічі Віталій Кличко.