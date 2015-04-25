КМДА: з Поштової площі вивозили деревину ХІХ сторіччя, яка не становить цінності

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, коментуючи появу у ЗМІ та інтернеті інформації про знищення екскаваторами давньої вулиці на Подолі.

«Хочу заспокоїти всіх небайдужих до нашої древньої історії киян – на Поштовій відбуваються роботи, покликані зберегти справжні артефакти. Зведення захисної плити погоджено фахівцями та затверджено профільними структурами і Мінкульту, і КМДА. Щодо деревини, яку вивозили з території площі, за інформацією археологів, вона не становить археологічної цінності та датована XIX століттям і була знайдена минулого року», – заявила Старостенко.

За її словами, поки не будуть створені належні умови для збереження мокрого археологічного дерева, найкращим для його збереження є перебування у природних умовах, де грунт виконує консерваційні функції.

Читайте такожВ соцмережах повідомили про зруйнування вулиці стародавнього Києва (фото)Старостенко підкреслила, що питання збереження безцінних артефактів, знайдених на Поштовій, особисто контролює мер столиці Віталій Кличко. Над цим важливим питанням зараз працює велика команда профільних фахівців і спеціалістів суміжних професій. Міська влада робить усе необхідне і від неї залежне, аби зберегти артефакти.

Досягнуто домовленостей з інвестором – компанія зобов’язалася розробити календарний план будівельних робіт, узгоджений з перспективним планом проведення археологічних досліджень, та виділити додаткові кошти для їхнього проведення і в результаті – створення музейної експозиції на місці знахідок, повідомила Старостенко.