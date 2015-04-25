У київському метро вибухівки не знайшли - роботу станцій відновили

Відновлена робота станцій київського метро «Поштова площа» та «Контрактова площа».

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

В результаті проведеної правоохоронними органами перевірки на цих станціях вибухонебезпечні предмети не виявлені.

Метрополітен працює в штатному режимі. Рух поїздів здійснюється відповідно до графіку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Києві у зв'язку з отриманням інформації про загрозу вибуху станції метро «Поштова площа» та «Контрактова площа» закрили для входу та виходу пасажирів.