У київському метро вибухівки не знайшли - роботу станцій відновили
12:19, 25 квітня 2015Київ
399
Відновлено роботу станцій «Поштова площа» та «Контрактова площа»
У Києві вранці закрили дві станції метро через повідомлення про загрозу вибуху / Фото УНІАН
Відновлена робота станцій київського метро «Поштова площа» та «Контрактова площа».
Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.
В результаті проведеної правоохоронними органами перевірки на цих станціях вибухонебезпечні предмети не виявлені.
Метрополітен працює в штатному режимі. Рух поїздів здійснюється відповідно до графіку.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Києві у зв'язку з отриманням інформації про загрозу вибуху станції метро «Поштова площа» та «Контрактова площа» закрили для входу та виходу пасажирів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter