У Києві закрили дві станції метро через повідомлення про загрозу вибуху

У Києві в ці хвилини не працюють дві сусідні станції метро на Подолі - "Контрактова площа" і "Поштова площа".

Їх закрили на вхід і вихід у зв'язку з отриманням інформації про загрозу вибуху.

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

Згідно з повідомленням, потяги слідують повз ці станції без зупинки.

Подальший режим роботи залежатиме від результатів перевірки правоохоронними органами.

Друзі! Станції "Контрактова площа" та "Поштова площа" зачинені на вхід та вихід, у зв"язку з отриманням інформації про загрозу вибуху. Posted by КП "Київський метрополітен" on 25 Апрель 2015 г.

У свою чергу у ВЗГ ГУМВС України в місті Києві повідомили, що зі станції метро «Контрактова площа» було евакуйовано близько 80 пасажирів, зі станції «Поштова площа» - 19.

Як зауважили у міліції, сьогодні близько 9:54 на спецлінію «102» зателефонував невідомий і повідомив, що на цих станціях метро закладено вибухівку. На місце події одразу було направлено співробітників управління охорони Київського метрополітену, фахівців вибухотехнічної служби Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України в місті Києві, кінологів та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів, спрямованих на встановлення особи, яка повідомила про замінування. Зловмисника чекає відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України – до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня міліція затримала чоловіка, який продавав зброю прямо біля станції метро "Харківська".