В соцмережах повідомили про зруйнування вулиці стародавнього Києва (фото)

Про це повідомив в Facebook громадський активіст Роман Півників, проілюструвавши повідомлення фотографією.

"Закопали археологічну знахідку, "відстрілялися" в пресі, що це консервація, а тепер викопують з "м'ясом", - написав він.

З прес-службою КМДА зв'язатися поки не вдалося.

Вчені виявили старі частоколи і зруби, які, імовірно, є вулицею Стародавнього Києва 11-13 століття, під час будівельних робіт на Поштовій площі. Повідомлення про це з'явилися в кінці лютого.

У той же день мер Києва Віталій Кличко дав вказівку зупинити будівельні роботи.

Наступного дня віце-прем'єр-міністр - міністр культури України В'ячеслав Кириленко запропонував створити з вулиці музей.

16 квітня директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України Михайло Сагайдак, який був запрошений до Київради для надання інформації про ситуацію навколо давніх знахідок, повідомив, що дослідні роботи зупинені через загрозу зсувів, а частково виявлені знахідки законсервували (засипали землею).