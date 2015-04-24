Ніконов розповів про нову культуру довіри між владою та бізнесом

На цьому наголосив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ігор Ніконов, вітаючи лауреатів Першого туру Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків-2014» у Києві, пише сайт газети Хрещатик з посиланням на прес-службу КМДА.

«Більшість підприємців не сплачують податки, оскільки не знають, на що саме підуть їхні гроші. Тому щодня ми – київська міська влада – намагаємось відновити довіру бізнесу до органів державної та місцевої влади. Зокрема, викорінюємо корупцію та сумнівні схеми, формуємо відкриту та прозору діяльність влади в усіх її сферах. Так, вже три місяці проведення тендерів відбувається в електронному вигляді, а нещодавно було запущено тестову версію електронного бюджету», – сказав він.

Читайте такожЗаступник Кличка протестував нові тролейбуси: посидів за кермом і в інвалідному візку (фото)Саме завдяки бізнесу, як підкреслив Ніконов, минулого року до бюджету міста надійшло 12,7 млрд грн податків та зборів.

"Цього ж року, місто очікує надходження в тому числі і від нових податків та зборів у розмірі близько 17 млрд грн", - пообіцяв він.

"Впевнений, що з кожним роком кількість сумлінних платників податків зростатиме. Адже податкові надходження до бюджету – це можливість не лише підтримати соціально незахищені верстви громадян, а й продовжувати модернізувати і розвивати місто, ремонтувати дороги, будувати житло, облаштовувати парки", – додав Ніконов.

При цьому перший заступник голови КМДА закликав всіх переможців рейтингу звертатися до столичної влади по допомогу

"Ми створюємо нову ментальність, нову націю людей, які чітко усвідомлюють, чим вони займаються. Тому влада має заохочувати тих підприємців, які добросовісно сплачують податки до міського бюджету. І ми в рамках закону будемо максимально сприяти їм у вирішенні нагальних питань", - заявив він.