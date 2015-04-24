Через проведення «Київського напівмарафону-2015» у вихідні перекриють кілька вулиць

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, згідно із розпорядженням КМДА, «Київський напівмарафон-2015» відбудеться 26 квітня з 09:00 до 18:00 за маршрутом: Контрактова площа (старт) – вулиця Сагайдачного – Боричів узвіз – Набережне шосе – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська – Московський проспект – Московський міст – вулиця Труханівська – Парковий міст – Набережне шосе – Боричів узвіз – вулиця Сагайдачного – Контрактова площа (фініш).

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Рух транспорту за вказаним маршрутом буде перекритий від 08:00 до 18:00 26 квітня 2015 року, сказано в повідомленні.

Також на період монтажу/демонтажу сценічних конструкцій на Контрактовій площі, вулиці Петра Сагайдачного, буде перекритий рух транспорту з 06:00 до 24:00 25 квітня і з 01:00 до 22:00 26 квітня.

Департамент транспортної інфраструктури внесе зміни у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, шлях курсування яких проходить вулицями, де буде проводитися захід, зазначили у прес-службі.

Раніше УНІАН повідомляв, що цього року у Київському напівмарафоні візьмуть участь близько 6,5 тисячі осіб.