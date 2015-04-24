Київська влада хоче зробити освіту в столичних вузах однією з найкращих в Європі

Участь у засіданні взяла заступник голови КМДА Ганна Старостенко. Вона привітала колектив та ректора університету від імені мера столиці Віталія Кличка.

«Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова на сьогодні впевнено утвердився на позиціях флагмана української педагогічної науки і освіти як установа, що сприяє розвиткові національної школи, формуванню педагогічної майстерності. Випускники-драгоманівці успішно працюють в Україні та за її межами, складають честь і славу столичної освіти і науки. Це вселяє впевненість у тому, що у вас попереду нові професійні звершення та вагомі досягнення», – звернулася до колективу Ганна Старостенко. Вона вручила подяки співробітникам університету від імені Київського міського голови та нагадала, що Віталій Кличко також є одним із вдячних випускників навчального закладу.

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Заступник голови КМДА зазначила, що міська влада наразі активно працює над тим, аби підняти рівень столичної освіти та зробити її однією із кращих у Європі. Саме тому, ключовими питаннями є боротьба з корупцією та фінансовими зловживаннями в навчальних закладах, створення сприятливих умов для конкурентного розвитку приватної освіти.