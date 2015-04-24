Кличку вручили премію Конрада Аденауера (фоторепортаж)

Київському міському голові Віталію Кличку в четвер, 23 квітня, на урочистій церемонії в ратуші Кельна вручили премію Конрада Аденауера, повідомляє агентство dpa. Як зазначив обербургомістр Кельна Юрґен Ротерс під час вручення нагороди, Кличка вшановують як "одного з провідників масових протестів на Майдані", зазначається у повідомленні агентства epd. За словами Ротерса, Кличко докладає зусиль, аби зробити Україну демократичною, європейською державою, а також виступає за всеосяжну реформу політичної та суспільної системи в Україні, передає DW.de.

Під час свого виступу Кличко подякував опікунській раді за рішення на користь Києва, громаду якого він представляє. Київський міський голова також зазначив, що Київ як місто зараз змушений долати значні економічні проблеми, спричинені війною з Росією, а також допомагати багатьом біженцям із зони конфлікту на Сході України, зазначається у повідомленні epd.

Кличко також запросив до Києва німецьких інвесторів. "Сьогодні моя країна є привабливим ринком, де ви можете в будь-який час звернутися та отримати всебічну підтримку від мера Києва, який досить добре розмовляє німецькою", - наводяться слова Кличка у повідомленні про подію на сайті політичної партії "УДАР", яку очолює Кличко.

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Перед міською ратушею під час церемонії нагородження відбувалися протести прихильників лівих сил, йдеться у повідомленні агентства dpa. Нечисленні протестувальники критикували Кличка за те, що під час революції на Майдані він об'єднався з "націоналістами та фашистами". Кличко охарактеризував такі закиди як "російську пропаганду", однак визнав недоліки української демократії. "Ми повинні ще багато зробити, без сумніву. Але ми - на шляху", - цитує слова Кличка dpa.

Довідка

Міська рада Кельна заснувала премію імені Конрада Аденауера в 2002 році на пам'ять про колишнього обербургомістра міста і першого федерального канцлера ФРН.

Премію вручають раз на два роки за вагомий внесок і особливі заслуги в організації життя і роботи у великому місті, а також за підтримку і зміцнення місцевого самоврядування в Європі. Лауреатами премії імені Конрада Аденауера були французький політик, екс-мер Ліона Раймон Барр, екс-президент Румунії Траян Бесеску, італійський політик, колишній мер Палермо Леолука Орландо, колишня президентка Латвії Вайра Віке-Фрейберга та колишня обер-бургомістерка Франкфурта-на-Майні Петра Рот.