З початку року у Києві відновили роботу 16 бюветів

З початку поточного року міська влада вже запустила 16 бюветних комплексів, які не працювали. Крім того, цього року планується будівництво двох артезіанських свердловин, які дадуть змогу відновити роботу тих бюветів, які не працюють з причин неякісної води.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає газета київської міської ради Хрещатик.

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«Загалом у столиці близько двох сотень бюветних комплексів, з яких 59 – не працюють. Після тотальної перевірки бюветного господарства міста ми виявили, що 18 свердловин дають неякісну воду, і відновити їх вийде лише, якщо вирити нові свердловини. І цього року ми плануємо відкрити дві нові свердловини», – повідомив Пантелеєв.

Крім будівництва двох артезіанських свердловин малої продуктивності, передбачене проектування ще двох. У поточному році заплановано проведення капітального ремонту на 37-ми бюветних комплексах.