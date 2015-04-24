Столичні правоохоронці вилучили у киянки тротилові шашки та 5 упаковок з набоями

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міліції, "у поле зору правоохоронців потрапила місцева жителька. Її затримали з картонною коробкою в руках".

Як зазначаэться, на запитання міліціонерів жінка відповідала, що посилку з речами надіслав її цивільний чоловік, військовослужбовець.

Читайте такожУ Києві за два тижні вилучили 30 одиниць вогнепальної зброї та 16 гранат

"Жінку запросили до міліції, де в присутності понятих та спеціалістів вибухотехнічної служби ГУМВС України в місті Києві оглянули вміст пакунку. У посилці правоохоронці виявили 4 тротилові шашки, 8 бікфордових шнурів, 9 металевих підривників (запалів), 5 упаковок з набоями калібру 9 мм. Для чого їй прислав співмешканець такі "гостинці", жінка пояснити не змогла. Предмети, заборонені у вільному обігу, вилучили", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, вилучене направлено на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУМВС України в місті Києві.

Правоохоронці перевіряють інформацію про причетність 37-річного військовослужбовця до пересилки пакунку та з’ясовують всі обставини.

Слідчим відділом Святошинського районного управління міліції столиці за даним фактом відкрито кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Триває досудове розслідування.