Вакарчуку хочуть присвоїти звання почесного громадянина Києва

Київська міська рада планує присвоїти звання “Почесний громадянин міста Києва” співаку та композитор, лідеру рок-гурту “Океан Ельзи” та громадському активісту Святославу Вакарчуку.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київради, відповідний проект рішення підтримала постійна комісія Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних відносин.

Вакарчуку присвоять почесне звання за визначні особисті заслуги у культурному та соціальному розвитку столиці й активну громадську діяльність.

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Зазначається, що він вніс не тільки вагомий внесок у музичну культуру столиці, а й сприяв розвитку освіти та науки, заснувавши благодійний фонд “Люди майбутнього”.

Як зазначають в прес-службі, Вакарчук - заслужений артист України, народний депутат України 6-го скликання (від 2007 до 2008). Кандидат фізико-математичних наук (2009).