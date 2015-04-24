У Києві обирають членів ВРЮ серед адвокатів: вже була перша бійка (фото, відео)

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН повідомив один з кандидатів у члени ВРЮ, адвокат Ростислав Кравець.

Він також підкреслив, що міліція не сприяє тому, щоб делегати потрапили на з’їзд.

Зокрема, за словами Кравця, він кілька разів підходив до дверей Будинку кіно, показував своє посвідчення, однак правоохоронці ніяк не реагували на його прохання посприяти, щоб він потрапив на з'їзд.

Бійки під дверима не вщухають, а міліція, щостоїть за рогом не затримує порушників. pic.twitter.com/YdDzPjw01y — Пакет Реформ (РПР) (@ReformsWeNeed) 24 апреля 2015

Тим часом ситуація біля Будинку кіно не змінилася, вхід до нього, як і раніше, блокують невідомі у військовій формі, яких, у свою чергу, взяли в кільце міліціонери.

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Частина кандидатів та делегатів з'їзду, які не змогли потрапили на засідання, перебувають на вулиці під дверима Будинку кіно. Чи відбувається з'їзд, їм невідомо. Але ті, хто не потрапив на з'їзд, заявляють, що в разі, якщо там будуть прийняті якісь рішення щодо обрання членів ВРЮ від адвокатської спільноти, то вони оскаржать ці результати у суді.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Будинку кіно, що на вулиці Саксаганського в Києві, заплановано з'їзд адвокатів, на якому мають бути обрані представники до Вищої ради юстиції від адвокатської спільноти.

Водночас невідомі люди у військовій формі не пропустили на з'їзд делегацію київських адвокатів.

З'їзд адвокатів України призначає трьох членів ВРЮ, один з яких призначається з числа суддів, обраних безстроково і не займають адміністративну посаду в суді.