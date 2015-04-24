У київському напівмарафоні візьме участь рекордна кількість українців
10:36, 24 квітня 2015Київ
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Велика подія об'єднає українців у Києві в неділю: шість з половиною тисяч осіб будуть бігти вздовж Дніпра.
REUTERS
Це буде рекордна кількість учасників за всю історію напівмарафонів у столиці, повідомляє ТСН.
Головна дистанція - 21 км, що є половиною марафонської дистанції.
Бігти будуть вздовж Дніпра, а ще двома мостами і по Трухановому острову. Ключові транспортні шляхи перекриють інспектори ДАІ, на ділянці чергуватимуть карети "швидкої" і будуть грати музиканти.
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На велике бігове свято вже зареєструвалася рекордна кількість учасників - шість з половиною тисяч, але це рекорд лише для Києва.
Марафони і напівмарафони в найбільших європейських столицях, як правило, збирають по 30 - 40 тисяч учасників.
У неділю В Києві відбудеться напівмарафон
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