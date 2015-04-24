В Києві на Осокорках протестували через забудову: постраждали троє міліціонерів
03:28, 24 квітня 2015Київ
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На забудову біля станції метро "Осокорки", що в Дарницькому районі міста, прийшли близько 200 агресивно настроєних громадян, які почали ламати паркан забудови та палити шини.
Нападники поламали паркан та спалили два підсобні вагончики будівельників / twitter.com/HromadskeTV
На місце негайно виїхали працівники Дарницького райуправління з метою вирішення конфлікту та охорони громадського порядку, повідомляє МВС у Facebook.
На забудові охорону громадського порядку забезпечують близько 100 працівників міліції.
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Нападники поламали паркан та спалили два підсобні вагончики будівельників.
Деякі агресивні громадяни кидали у працівників міліції камінням. За підозрою затримано двох нападників. Розпочато кримінальне провадження за ст. 296 КК України: "Хуліганство".
Троє працівників ОВС звернулися по допомогу до медиків.
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