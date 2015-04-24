В Києві на Осокорках протестували через забудову: постраждали троє міліціонерів

03:28, 24 квітня 2015
Київ
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На забудову біля станції метро "Осокорки", що в Дарницькому районі міста, прийшли близько 200 агресивно настроєних громадян, які почали ламати паркан забудови та палити шини.

twitter.com/HromadskeTV

 На місце негайно виїхали працівники Дарницького райуправління з метою вирішення конфлікту та охорони громадського порядку, повідомляє  МВС у Facebook.

На забудові охорону громадського порядку забезпечують близько 100 працівників міліції.

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Нападники поламали паркан та спалили два підсобні вагончики будівельників.

Деякі агресивні громадяни кидали у працівників міліції камінням. За підозрою затримано двох нападників. Розпочато кримінальне провадження за ст. 296 КК України: "Хуліганство".

Троє працівників ОВС звернулися по допомогу до медиків.

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