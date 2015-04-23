У КМДА заявляють, що в Києві найнижчі в Україні ціни на соціальний хліб

Кияни мають можливість купуватисоціальні сорти хліба за ціною нижче, ніж по всій країні.

Про це в інтерв'ю газеті "Факты" заявив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Ігор Ніконов.

“За ініціативи міської влади спільно з компанією „Київхліб“ реалізовано соціальний інвестиційний проект, завдяки якому жителі столиці мають можливість купувати хліб за низькою ціною. Створюється торгова мережа для продажу хліба та хлібобулочних виробів, які користуються найвищим споживчим попитом", - підкреслив він.

За словами Ніконова, основною умовою участі в проекті є збереження фіксованої вартості на рівні цін, що діяли на 15 серпня 2014 року на кілька сортів популярного хліба, які становлять 70 відсотків асортименту.

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"У Києві з'являться 200 точок продажу такого хліба за ціною: "Український подовий" - 5,25 гривні, "Пшеничний подовий" - 4,05 гривні, "Батон нарізний київський" - 4,15 гривні", - додав заступник Київського міського голови.

Крім того Ніконов зазначив, що в рамках досягнутої домовленості з компанією «Київхліб», вартість найпоширеніших сортів хліба знижено більше ніж на 20 відсотків.

“На сьогодні ціна популярних сортів хліба в Києві нижче, ніж у всій країні. Буханець пшеничного в Одеській, Запорізькій і Харківській областях коштує більше восьми гривень, а у Львові доходить майже до 10 гривень", - заявив він.

“Взагалі, бюджет столиці-2015 збалансований і, головне, соціальний: замість капітального будівництва місто витрачатиме гроші на соціальну підтримку малозахищених киян. Для надання пільг, субсидій та матеріальної допомоги населенню та інші соціальні виплати передбачено 3,6 мільярда гривень. Влада міста має намір й надалі зберігати соціальні стандарти життя городян", - підкреслив він.