Київське метро сьогодні працюватиме на годину довше

Про це УНІАН повідомили у прес-службі метрополітену.

Також сьогодні від 21.05 до 22.05 станція «Олімпійська» буде закрита на вхід і вихід. На час закриття поїзди слідуватимуть повз станцію без зупинки.

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Крім того, додали у метрополітені, якщо після закінчення футбольного матчу пасажиропотік перевищуватиме перевізну спроможність, імовірне введення обмежень на вхід пасажирів на станції «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» і «Палац спорту».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 22.05 на НСК «Олімпійський» розпочнеться футбольний матч ¼ Ліги Європи УЄФА між командами «Дніпро» (Дніпропетровськ, Україна) та «Брюгге» (Брюгге, Бельгія).

Раніше також повідомлялося, що роботу столичного метро продовжили на Великдень.