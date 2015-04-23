У Кличка обіцяють киянам не підвищувати квартплату до кінця року

У Києві підвищення квартирної плати хочуть заморозити до кінця 2015 р.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Михайло Радуцький, передає РБК-Україна.

"На послуги за квартплату, які надаються підрозділами КМДА, ЖКГ та іншими комунальними підприємствами підвищуватися не будуть. Це 100%. Цю команду дав Кличко", - сказав Радуцький.

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Одночасно Радуцький уточнив, що заморожування підвищення буде діяти до кінця року.

"Ніяких підвищень не відбудеться ні першого квітня, ні першого травня, і сподіваємося, що в цьому році 100% цього не буде", - зазначив він.

Відзначимо, що мова йде про тарифи на квартплату. Раніше в цьому році НКРЕКУ ухвалила рішення про підвищення тарифів на електроенергію, опалення та газ.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко обіцяв, що тариф на квартплату не підвищать протягом півроку.