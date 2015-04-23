КМДА провела таємну операцію в ЖЕКах і звільнила 14 керівників контор

З осені 2014 року за результатами перевірок у столиці були звільнені керівники 14 ЖЕКів. Про це в ході прямої лінії газети "Комсомольська правда в Україні" повідомив заступник голови КМДА з питань ЖКГ Петро Пантелєєв, передає кореспондент РБК-Україна.

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"У нас була перевірка, ми її назвали "таємний покупець". Люди інкогніто приходили в ЖЕК і спілкувалися з керівництвом, з персоналом, людьми, які перебували в чергах. За результатами "таємного покупця" у нас 4 начальники ЖЕКів були звільнені. Всього з осені було звільнено понад 14 керівників ЖЕКів", - розповів Пантелєєв.

За його словами, відповідні перевірки в Києві будуть продовжуватися.