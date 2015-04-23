Мер Києва просить прокуратуру перевірити законність будівництва на Микільській Слобідці

Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до виконуючого обов’язки прокурора м. Києва Олега Валендюка з тим, аби правоохоронні органи перевірили дозвільну документацію на будівництво по вул. Микільсько-Слобідська у Дніпровському районі столиці, повідомляє прес-служба мера.

“Враховуючи, що забудова цієї території викликала протести, скарги та звернення мешканців до органів виконавчої влади, просимо провести перевірку документів, на підставі яких видано дозвіл на виконання будівельних робіт, та в разі необхідності вжити заходів прокурорського реагування відповідно до Закону України “Про прокуратуру”, - йдеться у зверненні міського голови.

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Віталій Кличко зазначив, що усі будівництва в Києві повинні та будуть відбуватися прозоро й у відповідності до чинного законодавства. А конфлікти, якщо вони виникають, мають вирішуватись мирно, шляхом відкритого діалогу.