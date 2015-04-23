На Трухановому острові в Києві проведуть екологічний фестиваль-суботник

Як повідомляє Дніпровська райдержадміністрація, усіх учасників акції біля виходів із Пішохідного і Московського мостів зранку реєструватимуть контролери Національного реєстру рекордів України.

Триватиме акція з 10:00 до 20:00 й включатиме низку різних заходів.

Зокрема, реєстрація учасників фестивалю та їхній розподіл на робочих ділянках прибирання розпочнеться о 10:00. О 12:00 відбудеться офіційне відкриття Всеукраїнського екологічного фестивалю дружиною президента України Мариною Порошенко за участю керівників держави та столиці.

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З 12:00 до 15:00 на центральній алеї острову відбуватиметься національний флеш-моб, показові спортивні змагання та спеціальна розвиваюча програма для наймолодших учасників із тематичними майстер-класами, ярмарком тощо.

О 17:00 заплановане підбиття підсумків суботника із врученням пам’ятних відзнак.